Ruta di Camogli: due incidenti distinti con tre moto

Due incidenti con due moto, dopo le ore 18 a Ruta di Camogli. Un centauro che viaggiava lungo la via Aurelia, quando si trovava sul rettilineo verso Ruta, vicino alla macelleria Schiappacasse, è caduto ma non si è ancora definito la dinamica dell’incidente.

Sul posto sono subito arrivati i Volontari del Soccorso di Ruta e la polizia urbana di Camogli per effettuare i rilevamenti dell’accaduto. Contemporaneamente la polizia urbana e i volontari sono stati chiamati per un secondo incidente sempre lungo la via Aurelia in località bivio per Camogli.

Una moto, forse per il terreno scivoloso è slittata e il caso ha voluto che sia andata ad incastrarsi contro un altro scooter. E’ stata chiamata la Croce Verde di Recco. I due feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di San Martino a Genova. Si pensa che la causa dei due incidenti sia da attribuirsi all’asfalto viscido, per le piogge abbondanti di questa giornata. ABov