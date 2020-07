Rumeno scassina bar: fermato nella notte dalla polizia

Un rumeno 24enne, già noto alle forze dell’ordine per i numerosi furti commessi, è stato fermato alle tre di questa notte per un controllo una volante in via Siffredi a Sestri Ponente.

I poliziotti hanno avuto l’intuizione che potesse essere l’autore del furto denunciato poche ore prima dal gestore di un bar che si trova in passeggiata Bruzzone che, all’apertura dell’esercizio, aveva trovato la porta scassinata e il fondo cassa asportato. Effettivamente, visionando le immagini del sistema di video sorveglianza del bar, è apparsa evidente la somiglianza con il soggetto appena fermato.

Il 24enne è stato denunciato per furto aggravato.