Rumeno ruba profumi da Zara, bloccato da vigilante

Con sé aveva anche un profumatore per ambienti di marca Intimissimi

Un rumeno 29enne è stato pizzicato da un addetto alla vigilanza da Zara, in via XX Settembre, mentre tentava di uscire senza pagare con 4 confezioni di profumo, per un valore di circa 60 euro che aveva avvolto in una camicia.

Gli agenti del Commissariato San Fruttuoso hanno poi constatato che aveva con sé anche un profumatore per ambienti di marca “Intimissimi” del valore di 40 euro, risultato poi essere provento di furto.

Il rumeno, peraltro pregiudicato, è stato denunciato per tentato furto e ricettazione.

Tutta la merce sottratta, non essendo danneggiata, è stata restituita agli aventi diritto per essere rimessa in vendita.