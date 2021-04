Rubano nei negozi portando il figlio minore: arrestati dalla Polizia locale

La pattuglia Reati predatori del 1º distretto territoriale della Polizia locale, quello del centro cittadino, ha arrestato in via XX Settembre, in flagranza del reato di furto due persone, un uomo e una donna.

La coppia era in possesso di oggetti atti alla rimozione dei dispositivi anti taccheggio posti sulla merce in esposizione nei punti vendita della strada e, usandoli, si era resa responsabile di molti furti nei negozi del centro cittadino.

In quel frangente, la pattuglia Reati predatori ha recuperato oggetti non pagati sottratti a Upim e Thun per un valore di 110 euro.

Attraverso i filmati delle videocamere di sorveglianza è stato anche possibile attribuire al duo di taccheggiatori di nazionalità italiana anche un precedente furto presso il negozio Nike.

Sempre dalle immagini riprese dagli occhi elettronici degli esercizi commerciali è stato possibile vedere come i due si dedicassero al saccheggio degli scaffali in presenza del figlio minore della donna, che poteva assistere alle attività criminose della madre.

I due sono stati arrestati in flagranza di reato per furti aggravati continuati in concorso.