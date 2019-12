Ruba vestiti dal negozio di via Sestri: marocchina arrestata

Ieri mattina, la polizia ha arrestato una marocchina di 50 anni, pregiudicata per reati contro il patrimonio, per furto aggravato.

La donna è entrata all’interno di un negozio di via Sestri e, dopo aver rotto le placche antitaccheggio di alcuni capi d’abbigliamento per un valore di circa 110 euro, è uscita senza pagare.

La 50enne però non ha fatto i conti con due poliziotti del Commissariato Sestri Ponente che, durante un servizio in abiti civili in via Sestri finalizzato alla tutela degli esercizi commerciali per il periodo natalizio, l’hanno vista rubare attraverso la vetrina del negozio.

Gli agenti l’hanno così aspettata “al varco” trovandola in possesso della refurtiva.

La ladra, che ha reagito spintonando gli operatori, sarà processata per direttissima nella mattinata odierna.