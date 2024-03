Ruba merce al supermercato e spintona dipendenti: 26enne arrestato

La Polizia di Genova l’altro giorno ha arrestato un 26enne per il reato di rapina in un supermercato di via Cantore a Genova Sampierdarena.

I responsabili della Questura di Genova non hanno fornito le generalità, né la nazionalità dell’arrestato.

Il giovane, dopo avere nascosto svariate confezioni di pesce surgelato all’interno del giubbotto, ha cercato di uscire dall’esercizio senza pagare.

A quel punto un dipendente, che ha notato i prodotti nascosti, lo ha fermato scatenando l’ira violenta del 26enne che lo ha colpito per cercare di scappare.

Nel frattempo sono intervenuti gli agenti di una Volante che sono riusciti a calmare il giovane.