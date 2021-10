Ruba collana all’amica e la vende al Compro oro: 20enne di Pavia denunciata

Ieri a Rapallo i carabinieri, al termine di attività investigative, hanno denunciato per il reato di ricettazione una 20enne incensurata pavese, poiché, lo scorso mese di agosto, mentre era ospite presso l’abitazione di una sua coetanea, sita in provincia di Pavia, si impossessava di una collana in oro, per poi venderla presso un Compro oro nella cittadina ligure.

La refurtiva, del valore di oltre 200 euro, è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria;

Inoltre, gli investigatori hanno denunciato un pregiudicato 70enne di Zoagli per il reato di furto aggravato, poiché, lo scorso mese di settembre, aveva rubato la sella da un ciclomotore regolarmente parcheggiato in centro a Rapallo.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.