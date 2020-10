Rotture tubature: mezza San Fruttuoso senz’acqua

Questa notte si sono verificate quattro rotture di tubature dell’acqua per le quali sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Tre si sono verificate nel quartiere di Genova San Fruttuoso, la quarta in Albaro.

Le perdite piuttosto copiose sono avvenute in via Blelè, via Marina di Robilant e corso Galliera.

Sul posto i tecnici di Iren per la riparazione dei guasti oltre alla polizia locale e ai vigili del fuoco.

Diverse le abitazioni delle vie interessate, tra cui via Torti, sono ancora senz’acqua.

Secondo quanto comunica Iren le vie senz’acqua sono: via Marina di Robilant, via Madre Rosa Bianchi, sal. Vecchia Ns.S. del Monte, via della Pantera, un tratto via Gaulli, via Blelè, sal. Sup. Noce, via Alberti, via Donghi, tratta di via Albaro a ponente di piazza Leopardi, corso Galliera.

“Il completo ripristino della regolarità del servizio – precisa Iren – è previsto entro la serata, salvo complicazioni”.