Roma, i 300 in tenda presso l’Altare della Patria

Sono arrivati, in circa 300, questa mattina in piazza Venezia a Roma, nei pressi dell’Altare della Patria al seguito del Generale (in pensione) Pappalardo e del leader no vax torinese Marco Liccione e seguiti a distanza dal segretario politico Nicola Franzoni che non è potuto entrare in Roma in quanto colpito da Daspo.

Parliamo dei militanti e dei simpatizzanti del Fronte di Liberazione Nazionalegiunti a Roma da tutta Italia per parlare con il governo e per manifestare contro il green pass, l’obbligo vaccinale, contro le restrizioni attuate dal governo Draghi e contro lo stesso Draghi.

Hanno trovato la piazza e lo stesso Altare della Patria presidiato dalle forze dell’ordine in assetto anti sommossa.

L’intenzione era quella di bloccare Roma, ma atri manifestanti che sono giunti in pullman sono rimasti bloccati dal traffico e scortati dai carabinieri.

Si tratta di una manifestazione pacifica e non ci sono state tensioni con la polizia.

Unico intervento della Digos nei confronti di Nicola Franzoni che ritenuto “pericoloso” e “al fine d’interrompere le attività d’istigazione a disobbedire” alle leggi preposte” è stato identificato e gli sono stati sequestrati i cellulari, due Samsung ed un Brondi che usava per propagandare le proprie idee.

I manifestanti, invece, sono stati invitati ad allontanarsi dalla zona dalle forze dell’ordine in quanto la manifestazione era autorizzata in un’altra zona, ma non si sono allontanati anzi, in serata, si sono accampati con delle tende con l’intenzione di passarci la notte.

Video da Telegram