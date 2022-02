Roma-Genoa, prevendita aperta per la trasferta all’Olimpico

In vista della partita Roma-Genoa, in programma sabato 5 febbraio allo stadio Olimpico (ore 15), i biglietti del settore ospiti sono disponibili sul circuito vendita comunicato dal club giallorosso (clicca QUI). I tagliandi saranno reperibili, al costo base di € 14 tariffa intera, fino alle ore 19 di venerdì p.v. La vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Genova è limitata al solo settore ospiti. Per l’acquisto è obbligatorio presentare un documento d’identità in corso di validità. Per l’accesso allo stadio è necessario essere in possesso di Super Green Pass. I biglietti settore ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita. Si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Roma se sprovvisti.