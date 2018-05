Rogo roulotte clochard Ketty a Pegli: presi e denunciati 3 ragazzini genovesi

Rogo della roulotte di “Ketty”. Lo scorso 4 maggio in via Ronchi a Genova Pegli si era sviluppato un incendio che aveva distrutto completamente una roulotte abbandonata ed in uso all’anziana senza tetto, posizionata in uno spazio demaniale. Sul posto erano intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

Il giorno dopo nel quartiere si era scatenata una gara di solidarietà per aiutare “Ketty” e i suoi gatti, che si erano salvati per miracolo dall’incendio.

Gli investigatori ieri hanno identificato i presunti responsabili del grave e folle gesto. Si tratta di un 18enne e due 14enni genovesi, tutti incensurati, che avrebbero riferito di avere dato fuoco alla roulotte “per gioco”.

I tre ragazzini sono stati denunciati per danneggiamento a seguito di incendio in concorso.