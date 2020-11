Roberto Malvasio testa la Hyundai i20 al “Challenge Valpolcevera”

Ronco Scrivia, 12 nov. – Nuovo impegno agonistico per Roberto Malvasio che domenica prossima parteciperà al 2° “Challenge Valpolcevera” – 10° Challenge del Lupo, in programma sul circuito di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia, e valido quale prova del Campionato Italiano di Formula Challenge. Il pilota di Ronco Scrivia parteciperà alla gara, organizzata dalla Scuderia Valpolcevera, con unache gli sarà messa a disposizione dalla Bernini Rally.

“E’ dall’inizio dell’anno che volevo provare la Hyundai R5 – osserva il portacolori della Winners Rally Team – e finalmente è arrivata l’occasione: non l’ho mai usata e sarà interessante confrontarla con la Skoda Fabia R5 che ho utilizzato, con soddisfazione, nelle ultime due edizioni dello slalom dei Giovi”.

“Quanto alla gara – conclude Roberto Malvasio – correndo con una vettura per me inedita, la mia sarà una partecipazione all’insegna del divertimento e del mantenimento del feeling con l’abitacolo, oltre che per dare il mio contributo a tenere in piedi il meccanismo delle corse, quest’anno eccessivamente penalizzato dalla pandemia”.