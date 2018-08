Robbie Williams Tribute con i Supreme venerdì 24 a Spotorno

La Proloco ha organizzato per questo venerdì, 24 agosto 2018, un concerto dei Supreme, Robbie Williams Tribute, alle ore 21.45 in Piazza della Vittoria, a Spotorno.

Da chi è composta la band.

Paolo Bertonazzi (voce). Ha collaborato e cantato con artisti del calibro di Roberto Tiranti, Irene Fornaciari, Francesco Baccini, Eugenio Finardi e New Trolls. Attualmente nei ColdShivers (e nella Babilonia Ethnic Band come cantante/performer.

Marco Grandi (Tastiere). Durante la sua carriera musicale ha collaborato con diverse band rock/pop liguri e di regioni limitrofe. Per ben otto anni è stato il tastierista della Combricola del Blasco, conquistando il soprannome di “Rokkettaro” (essendo sempre alla ricerca dei suoni e arrangiamenti simili al tastierista di Vasco, Alberto Rocchetti). Milita tutt’ora nella “Babilonia Etnic Band” come tastierista e arrangiatore. Si è esibito al fianco di artisti di spicco come Roberto Tiranti, Irene Fornaciari, Francesco Baccini, Eugenio Finardi, Maurizio Solieri, Clara Moroni, Andrea Innesto (Cucchia), Alberto Rocchetti, Emanuele Dabbono, Jacopo Sarno.

Claudio Cinquegrana (Chitarra). Attualmente negli Ut New Trolls con Gianni Belleno e Maurizio Salvi. Vanta collaborazioni professionali come chitarrista con Ian Paice, Glenn Hughes , Bernie Marsden, joe Lynn Turner, Don Airey, Ut New Trolls, Portofino Band, Dark Lunacy, Chiara Ragnini, Irene Fornaciari, Roberto Tiranti, Trevor Sadist, Pino Scotto, Cappellaio Matto Sugar Tribute, Good Times Disco Dance, Il Terzo Incomodo, Queen Of Chaos Duo Acustico con Serena Sforzi, Supreme Robbie Williams Tribute.

Lorenzo Ottonello (Batteria). Attualmente con Dolcenera e La Storia New Trolls di Vittorio De Scalzi. Collaborazioni: Dolcenera -La Storia dei New Trolls di Vittorio De Scalzi -Matthias Jabs (Scorpions) alla MJ Guitars di Monaco di Baviera nel Marzo 2017 -Maestro Luis Enriquez Bacalov – Joe Valeriano – Roberto Tiranti – ChantalL Saroldi (Chanty) -The Zoo Official Italian Scorpions Tribute Band – Supreme Robbie Williams Tribute

Max Matis (Basso). Con Dario Mollo e Glenn Hughes nei Vodoo Hill. Con Luca e Paolo e in Francia con i Baie Des Anges . Collabora attualmente con Chiara Ragnini, Sergio Pennavaria ed i Progetto Festival.

Silvia Ferri (Cori). Le prime “serate” nei locali della Riviera e genovesi risalgono agli anni ’90, per matrimoni, situazioni acustiche, piano bar e gruppi rock/pop. Ed ora chiamata a gran voce dai Supreme (ha già cantato con alcuni di loro nella Babilonia e si contano duetti bellissimi con Paolo Bertonazzi).

Lorena De Nardi (Cori). A 12 anni inizia a studiare clarinetto e teoria musicale conseguendo, nel maggio 2002, la licenza di “Teoria e solfeggio” presso il Conservatorio G.Verdi di Torino. Collaborazioni con Rosario Bonaccorso, Ellade Bandini, Francesco Baccini, Giuliano Boursier, Paola Folli.

Serena Sforzi (Cori). Cantante, Insegnante di Canto e Operatrice Musicale per bambini e ragazzi, iscritta al Conservatorio”N. Paganini” di Genova in Canto Jazz e al corso Orff – Schulwerk per operatori musicali di Roma .

Per maggiori info, potete consultare il sito ufficiale della band http://www.supremetribute.it