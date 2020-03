Rixi: serrata attività non di prima necessità per periodo certo, misure sostegno a Pmi

“La chiusura totale di tutte le attività non di prima necessità è l’unica strada possibile per il contenimento del Covid-19: le mezze misure non servono. È necessaria una serrata per un periodo certo, con garanzie e tutele certe per imprenditori, commercianti, piccoli artigiani, partite Iva e per lavoratori”.

Lo ha dichiarato oggi il deputato genovese Edoardo Rixi (Lega).

“Il caso di Codogno – ha aggiunto Rixi – dove dopo la ‘quarantena’ totale siamo arrivati all’azzeramento dei nuovi casi, non può essere ignorato.

Se Regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, con un sistema sanitario di eccellenza e un sistema produttivo che rappresenta la locomotiva del Paese, chiedono misure drastiche significa che non c’è più tempo da perdere.

Il Covid 19 non è solo un problema italiano: i contagi di cui ci arrivano notizie anche dalla Commissione europea indicano che l’Europa deve vedere il virus come una realtà per tutta la Ue e non può esimersi da prendere misure stringenti che valgano per tutti i Paesi membri”.