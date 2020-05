Rixi a Governo: dare ok a Costa per ripresa delle crociere tra porti italiani

“La proposta avanzata da un operatore come Costa per la ripresa delle crociere tra porti interni, ovviamente in piena sicurezza, deve essere presa in considerazione dal Governo con urgenza”.

Lo ha dichiarato oggi il deputato genovese e responsabile Infrastrutture e Trasporti della Lega Edoardo Rixi.

“Riattivare il mercato delle crociere – ha spiegato Rixi – in questa fase dell’emergenza coronavirus, ma limitato al cabotaggio interno, consentirebbe di dare continuità all’attività delle compagnie crocieristiche e al mercato turistico interno, prevedendo l’elaborazione di pacchetti che coinvolgano l’entroterra dei porti italiani di approdo.

Il turismo crocieristico per alcune regioni rappresenta una voce imprescindibile dei flussi di presenze.

In Liguria il turismo crocieristico e congressuale muove 3 milioni di persone, un quinto delle presenze totali e per il 2020 la previsione di crescita degli arrivi di crocieristi era del 2,2%.

Riaprire alle crociere interne è indispensabile non solo all’economia del mare, ma anche per la filiera turistica dei territori alla vigilia di una stagione estiva all’insegna della totale incertezza”.