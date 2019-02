Rivoluzione traffico nella notte alla Foce, possibili disagi

Cambia radicalmente il traffico a Genova nel quartiere della Foce. Le modifiche della circolazione a causa del cantiere sul Bisagno sono state rimandate per il maltempo dei giorni scorsi, ma ora si va avanti.

Le modifiche alla viabilità, che entrano in vigore tra oggi e domani, interessano soprattutto corso Buenos Aires con le carreggiate che diventeranno due: una verso il centro (destinata solo a bus e taxi) e l’altra verso il levante (destinata a mezzi privati e i bus).

Modificata anche la velocità che, nell’area di cantiere, sarà di 30 km/h, mentre in via Savona verrà invertito il senso di marcia con percorrenza da ponente verso levante. Via Barabino invece diventa transitabile in direzione levante.

In via Diaz, incrocio con viale Brigata Bisagno, ci sarà l’obbligo di svolta verso destra, mentre a centro strada di viale Brigata Bisagno il transito sarà consentito solo verso levante con l’obbligo di proseguire verso via Barabino.

Non è tutto. I mezzi lunghi più di 6 metri che percorrono viale Brigate Partigiane in direzione monte, all’incrocio con via Diaz saranno obbligati a proseguire dritti, ad esclusione degli autobus.

I lavori per cui si sono rese necessarie queste modifiche alla viabilità, dovrebbero durare cento giorni.

Il Comando della Polizia Locale prevede disagi per il traffico soprattutto nei primi giorni “in quanto gli automobilisti genovesi dovranno abituarsi ai nuovi cambiamenti”.