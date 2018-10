Ritrovato il 70enne disperso tra Liguria e Piemonte

Notte di lavoro per i tecnici della stazione di Garessio del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che hanno ritrovato un escursionista disperso dal pomeriggio nella zona del Monte Pian Cavallo al confine tra la Liguria e l’Alta Val Tanaro (Cn).

L’uomo, un 70enne residente a Rivoli, era partito per un’escursione mentre la compagna lo attendeva all’attacco del sentiero.

Nel pomeriggio aveva inviato un sms annunciando di essere in ritardo, ma poi non aveva fatto ritorno fino a sera quando la donna ha deciso i scendere a valle per chiamare i soccorsi. Le operazioni sono iniziate intorno alle ore 22.30 quando due squadre sono partite a piedi verso la montagna.

La prima ha battuto i sentieri partendo dall’abitato di Upega, la seconda dalla Colla delle Salse.

L’uomo è stato ritrovato poco sotto la cima della montagna da entrambe le squadre intorno alle 3.30 del mattino. Siccome era in grado di deambulare in sicurezza è stato riaccompagnato a valle illeso a piedi dai tecnici. Hanno collaborato alle operazioni il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco per quanto riguarda il supporto logistico.