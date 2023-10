Ritrovato cadavere di un uomo sulla spiaggia di Bordighera

Ieri sera, poco prima delle 22, alcuni passanti hanno notato il cadavere di un uomo sull’arenile di Bordighera.

Subito sono stati chiamati i soccorsi chiamato i soccorsi.

In lungomare Argentina è l’ambulanza della Croce Rossa e l’automatica Alfa3. Purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso, sembra per una crisi cardiocircolatoria. Sul posto anche la Capitaneria, la Polizia e i vigili del fuoco.

Si procederà ora all’autopsia per capire l’ora e la causa del decesso.

Sabato erano continuate le operazioni di ricerca di un uomo , sembra un migrante,disperso dal pomeriggio di venerdì alla foce del Nervia, a Camporosso che era stato visto scomparire nelle acque da alcuni testimoni.

Le ricerche erano state fatte via mare dalla Capitaneria ma anche con l’elicottero.