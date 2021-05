Ritorna a giugno a Sestri Levante il “Premio Andersen”

Giovedì 27 maggio, nella sala della Trasparenza della Regione Liguria, la città di Sestri Levante presenterà la 24ma edizione del suo Festival Andersen. Dopo un anno e mezzo di pandemia non siamo ancora fuori dal tunnel del Covid, ma finalmente ci sono le condizioni per organizzare un festival in presenza in piena regola: rispettando ovviamente le disposizioni in materia di sicurezza. Il Festival si terrà dal 10 al 13 giugno 2021 a Sestri Levante. La conferenza stampa per presentare ufficialmente il Festival 2021, con tutti i dettagli, è stata fissata a giovedì 27 maggio: sarà presente l’assessore regionale Ilaria Cavo. Come ogni anno alla fine del Festival ci sarà la cerimonia per consegnare il premio “H. C. Andersen – Baia delle Favole”, giunto quest’anno alla sua 54ma edizione.

Per quattro giorni Sestri Levante trasformerà i suoi luoghi più suggestivi in stupefacenti palcoscenici e si riempirà di artisti e appuntamenti di ogni tipo per i bambini e le loro famiglie. Tra i partecipanti ci saranno lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini e la filosofa Maura Gancitano: parleranno nei palchi allestiti nella Baia del Silenzio e nella Baia delle Favole. Le famiglie potranno godersi lo spettacolo “Aladino” dei fratelli Forman e il laboratorio dei “Microgiardini sensibili” a cura di Cada Die Teatro e Antonio Panella. Tra i partner della manifestazione ci sarà anche quest’anno Medici Senza Frontiere, un’organizzazione che proprio nel 2021 compie il mezzo secolo di vita. Molte altre iniziative saranno presentate il 27 maggio, durante la presentazione ufficiale. Attorno al Festival ci saranno inoltre le consuete iniziative collaterali legate al territorio.

“Per la nostra città – ha detto Valentina Ghio (foto a destra), sindaco di Sestri Levante – l’Andersen Festival è da sempre un momento di grande gioia, in cui Sestri Levante diventa il palcoscenico di meraviglie. A maggior ragione quest’anno abbiamo voluto ripartire anche da questo nostro atteso e importante appuntamento: per dare un concreto segnale di rinascita. Lo facciamo mettendo la sicurezza al primo posto, attraverso l’applicazione di rigorosi protocolli sia per chi partecipa agli spettacoli sia per gli artisti presenti e lo staff, per consentire a tutti di vivere l’Andersen al meglio. Saranno tanti eventi e coinvolgeranno anche nuovi luoghi della città, uniti dalla voglia di divertimento, approfondimento e incanto: offriremo a tutti giorni di magia.”

“Abbiamo atteso l’approvazione dei protocolli per gli spettacoli dal vivo – dichiara Marcello Massucco, direttore di Mediaterraneo Servizi (società che produce l’Andersen Festival per il Comune di Sestri Levante) – e ci siamo subito messi al lavoro per realizzare la manifestazione nelle date abituali. Sarà uno dei primi grandi eventi pubblici dell’estate 2021. Una grande sfida che abbiamo colto con entusiasmo: è finalmente tempo di riavviare il mondo della cultura e del turismo e anche di pensare ai bambini. Dopo un complicato anno di scuola segnato da mascherine, distanziamento e didattica a distanza, crediamo sia veramente importante regalare sorrisi e spensieratezza ai nostri ragazzi.”

PAOLO FIZZAROTTI