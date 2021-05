Canale YouTube della GOG, martedì 25 maggio Valzer blu

Martedì 25 maggio 2021 ore 19.30 sul Canale YouTube della GOG il compositore Matteo Maria Camponero continua la sua collaborazione con la GOG iniziata il 23 Settembre 2020 quando, in occasione della rassegna “Antico e Moderno” a Palazzo Spinola, è stata eseguita la sua Sonata a due per Clarinetto (Corrado Orlando) e Fagotto (Luigi Tedone).

In questa nuova occasione il Maestro Camponero presenta in video, sul Canale Youtube della GOG in prima assoluta l’esecuzione per pianoforte del suo Valzer blu.

Composizione creata per la Stanford Wind Symphony che è stata eseguita dalla stessa, sotto la direzione del Maestro Giancarlo Aquilanti, il 27 giugno 2018 al Teatro Sociale di Camogli.

L’esecuzione a Camogli faceva parte del tour internazionale dell’orchestra americana partito dalla California per toccare Spagna e Italia.

La Produzione audiovisiva è stata effettuata in collaborazione con Matteo Zingaretti (camera e montaggio) e Matteo Barisone (registrazione in studio).

Ad interpretare il brano il Pianista Christian Pastorino, attivo sia in ambito solistico sia come membro di formazioni cameristiche, che ha preso parte a diverse manifestazioni organizzate in occasione del centenario della GOG nel 2012.