Ristoratori in piazza a Genova: Non siamo interruttori che ci spegnete | Fotogallery

E’ in corso la manifestazione dei ristoratori stanchi della situazione che stanno vivendo con le continue chiusure, l’ultima quella di San Valentino, e le riaperture “a mezzo servizio”.

I ristoratori, ma anche fornitori e semplici cittadini, in circa 400 – 500, si sono dati appuntamento in piazza Corvetto e via Roma sbattendo pentole e mestoli in piazza Corvetto hanno fatto facendo il giro della piazza.

Proprio in piazza Corvetto sono stati lanciati alcuni fumogeni. Il corteo si è poi spostato in via XII Ottobre ed ora è in piazza Dante.

Insieme ai ristoratori sono presenti anche gestori di locali, bar, commercianti e anche semplici cittadini.

Tanti gli striscioni e i cartelli che esprimono il loro malessere. Tra questi forse il più emblematico “Non siamo interruttori che ci spegnete quando volete!!”, ma anche “Il governo ci sta distruggendo, consapevole di farlo”, “Lavoro è vita, senza quello esiste solo paura e insicurezza” e “Basta Speranza… ridateci il via alle aperture. Dignità e lavoro!”.

Il traffico in zona è rimasto bloccato ed è regolato dalla Polizia Locale. Sul posto sono presenti anche alcuni agenti della Digos.

AGGIORNAMENTO. Da piazza Dante si stanno spostando in via D’Annunzio, probabilmente con l’idea di bloccare la Sopraelevata.