Rissa al Lagaccio, pregiudicato 41enne nei guai per maltrattamenti alla fidanzata

Intorno alle 18.30 di ieri gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via del Lagaccio a Genova per una violenta lite e hanno arrestato un pregiudicato 41enne, residente fuori Liguria, per violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo inoltre per maltrattamenti contro famigliari .

Sono stati denunciati a piede libero anche un 51enne e un 29enne genovesi, sempre per violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

La violenta lite è avvenuta all’interno di un bar della zona.

Giunti sul posto, i poliziotti sono venuti a conoscenza che nel pomeriggio il 41enne e la sua fidanzata si erano avvicinati a un avventore del bar per chiedere soccorso, visto che la giovane si era ferita a uno zigomo, a loro dire, cadendo dalle scale.

Poco dopo è arrivata un’ambulanza del 118 e i sanitari hanno trasportato la fidanzata in ospedale.

Successivamente, il 41enne, tornato al bar, ha cominciato a litigare con il cliente che li aveva aiutati nel pomeriggio, minacciandolo.

All’arrivo degli agenti stava ancora discutendo animatamente con la sorella della sua fidanzata, che ha chiesto spiegazioni su come la giovane si fosse ferita.

Alla vista dei poliziotti, però, il 41enne ha posto subito in essere un atteggiamento di sfida, cominciando a minacciarli e poi a colpirli con spinte vigorose per cercare di fuggire.

Nel frattempo, un gruppo di amici della fidanzata e dell’avventore col quale era avvenuta la lite, si sono avvicinati con fare minaccioso cercando di picchiare il 41enne.

I poliziotti, a fatica, sono riusciti a tenerli lontani, anche se con due di loro c’è stata una breve colluttazione, motivo per cui sono stati denunciati.

Per il 41enne, pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, è previsto per stamattina il processo per direttissima.