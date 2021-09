Riprendiamoci la musica con Gianni Martini il 22 settembre a Genova

Gianni Martini fondatore della scuola di Musica Music Line, chitarrista dei Delirium di Ivano Fossati, ma anche spalla di Francesco Guccini e del grande Giorgio Gaber, ha avviato la propria 44^ stagione di attività nella storica scuola genovese fondata nel ‘78.

E quale modo migliore per presentarla, se non con un evento live, ribadendo con forza la voglia di tornare a suonare, esprimersi, insegnare?

Mercoledì 22 settembre ore 17,30 – ingresso gratuito – nell’ampio spazio della Soc.Oper.Catt. Santa Margherita di Marassi in Scalinata Bracelli (da via Bracelli) si terrà, appunto la “Presentazione dei Corsi con Concerto ” per la stagione 2021-2022.

Suoneranno e canteranno un po’ di allieve/i frequentanti i corsi amatoriali e professionali della scuola, oltre ad alcuni gruppi del “Circuito Music Line”.

Ma l’evento, da un lato, darà anche l’opportunità di poter prenotare una lezione di prova gratuita per nuovi musicisti, mentre dall’altro sarà occasione per parlare del progetto

“Restart Giovani – un patto per l’estate”, promosso dalla Regione Liguria con l’intento di arricchire l’offerta formativa per bambini/ragazzi tra gli 8 e i 18 anni, sacrificati nei mesi scorsi dalla didattica a distanza e dall’impossibilità di relazionarsi con gli altri. Per informazioni su tutte le attività e i programmi di Music Line : 0108392500; info@musiclineweb.it; www.musiclineweb.it