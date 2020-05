Rimandato il Tour estivo 2020 di Francesco Fontes, causa Covid-19. Il DJ scrive un messaggio ai suoi fans.

“Ci ho creduto fino all’ultimo per voi, che mi seguite dal 1998. Ma il coronavirus COVID-19 mi ha fermato, ha fermato tutti noi, bloccando per la prima volta in 22 anni il mio tour estivo.

Sono triste. Niente dj set nelle piazze italiane, niente km in autostrada, niente giornate sotto il sole a preparare il palco per la sera, niente cartelloni, niente messaggi sui social, niente musica dance. Quest’anno DJ FRANCESCO FONTES NON ACCOMPAGNERA’ la vostra estate, il mio camion resterà fermo e gli strumenti spenti.

Una frase che per me è difficile da pronunciare, considerato che non vedevo l’ora di presentare il mio nuovo spettacolo a cui stavo lavorando da tutto l’inverno dall’atmosfera unica, dove musica, immagini e luci per la prima volta erano una cosa sola, un programma che sarebbe stato davvero straordinario anche grazie agli investimenti fatti negli ultimi tempi.

Eppure, nonostante manchi una presa di posizione ufficiale da parte delle istituzioni, che come categoria ci hanno completamente abbandonato da inizio emergenza, non solo economicamente ma anche moralmente, ho fatto un passo avanti, ho deciso con razionalità che la salute delle persone è al momento prioritaria e che l’idea, anche se improbabile, di vedervi davanti al mio palco distanti, con la mascherina o peggio ancora senza poter ballare vicini al mio palco come sempre mi fa rabbrividire, perché le mie serate oltre che di musica sono fatte di persone che stanno insieme, che socializzano, io sono il loro collante.

Organizzare eventi quest’anno, qualora anche venga concesso in zona cesarini, cosa che dubito fortemente, equivale oggettivamente a realizzare qualcosa di rabberciato, con chissà quali limitazioni che porterebbe organizzatori e artisti scontenti per il risultato finale. Meglio conservare idee e risorse per quando sarà possibile garantire che una festa sia una vera festa, a quel punto IO CI SARO’, sarò pronto a riaccendere le luci.

Purtroppo è così, questa è la mia scelta, mi fermo per 1 anno, ma nella mia mente sono già alla prossima estate dove la voglia di divertimento e di ospitare qualcosa di bello nella propria piazza mi auguro sarà concreta, sia per tutti quegli organizzatori che già mi avevano scritturato per quest’anno, sia per quelli nuovi che avranno modo di scegliere un professionista, una storia lunga 22 anni, una struttura seria, affidabile, uno show a produzione completa sinonimo di qualità.

Nei miei pensieri voglio immaginare piazze gremite, facce sorridenti e cuori danzanti. Tutto ciò che quest’anno non mi è permesso realizzare. Brinderemo alla vita e allo stare insieme.

Ci vediamo in tour nell’estate 2021! Grazie per la vostra pazienza e affetto!

Francesco Fontes”