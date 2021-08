Rifiuti ingombranti abbandonati in strada a Pieve Ligure

Persone per il momento rimaste ignote hanno abbandonato in una rientranza di via Roma, a Pieve Ligure (bassa) dei rifiuti ingombranti.

Si tratta di una sedia, un armadietto ed un materasso che sono stati messi in bella vista a bordo strada nei pressi della Casa comunale.

Non si sa se si tratti di un atto di inciviltà, di un dispetto o di qualcuno che abbia fatto un piccolo trasporto e abbia abbandonato qualche pezzo nella rientranza.

Forse con la visione delle telecamere di video sorveglianza se ne saprà di più.

Sta di fatti che i rifiuti sono stati abbandonati da almeno un paio di giorni e nessuno li ha rimossi.

Il fatto, segnalato da alcuni residenti, dà ancora più fastidio per il fatto che Pieve Ligure è uno dei Comuni liguri che si è messo in evidenza per la cura nella raccolta dei rifiuti e in particolare della differenziata.