Ricostruzione Ponte, sindacati chiedono incontro a Bucci

“La ricostruzione di Ponte Morandi rappresenta una rinascita per la città e c’era stato assicurato, messo anche nero su bianco, che ci sarebbero state ricadute occupazionali per l’edilizia ligure: ad oggi non c’è un posto di lavoro in più e nessuna risposta”. Ad affermarlo con una nota unita Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil.

E proprio richiamando il protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 13 marzo con la società PerGenova chiedono un incontro urgente al commissario per la ricostruzione e sindaco di Genova Marco Bucci e alla stessa PerGenova.