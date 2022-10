Riapre lo sportello Ape Confedilizia a Recco.

E’ tornata in attività lo sportello della delegazione Ape (Associazione proprietà edilizia) Confedilizia di Recco. Con questa opportunità i cittadini potranno usufruire più agevolmente dei servizi in zona, specialmente in materia legale, fiscale, tecnica, amministrativa, oltre a consulenza in materia di locazioni abitative e commerciali.

«Grazie alla collaborazione con la sede di Genova, che mette a disposizione professionisti di settore per servizi di consulenza specializzati, riprende l’attività dello sportello, per un giorno a settimana. Un servizio, inaugurato circa 3 anni fa, è risultato importante per la nostra comunità». Commenta così il sindaco Gandolfo.

La sede di Recco, presso il Comune in Piazza Nicoloso da Recco 14, riceve il venerdì dalle ore 9 alle ore 13 solo su appuntamento telefonando al 3450362676. ABov