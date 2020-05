Riapre domani Palazzo Tagliaferro di Andora

Il Comune di Andora e c|e contemporary sono felici di comunicare che, a partire da sabato 30 maggio, Palazzo Tagliaferro riaprirà al pubblico!

Gli ingressi sia al Museo Mineralogico che al Contemporary Culture Center saranno contingentati al fine di rispettare le misure sanitarie previste dalle linee guida e dai protocolli diramati dalle autorità per la prevenzione e la riduzione del rischio di contagio COVID-19.

Si consiglia per evitare attese e creare assembramenti di usufruire del servizio prenotazione on line attraverso il sito di Palazzo Tagliaferro.

Inoltre si comunica che le visite seguiranno un itinerario specificamente predisposto per consentire un’ottimale fruizione degli spazi, per il mantenimento delle distanze sociali e l’utilizzo dei DPI prescritti dai protocolli i visitatori saranno accompagnati da un operatore per rendere fruibile nel miglior modo possibile la visita. Gli operatori garantiranno l’ordine e forniranno tutte le indicazioni necessarie volte al rispetto dei protocolli e delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio COVID-19

per poter accedere alle sale museali sarà obbligatorio indossare mascherine

saranno a disposizione dispenser con soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani.

ORARI DI APERTURA

Dal 30 maggio aperti tutti i giorni | 15.00 – 19.00

Dal 22 giugno da giovedì a domenica | 19.00 – 23.00

con possibili aperture straordinarie

Palazzo Tagliaferro è anche sui Social!