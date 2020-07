Resta per il secondo giorno chiuso tratto A7 Bolzaneto-Genova Ovest

Traffico paralizzato in Valpolcevera

Sulla A7 Serravalle-Genova resta, per il secondo giorno chiuso, il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest verso Genova per consentire approfondimenti tecnici nella galleria Zella. Non viene ancora data una data per la riapertura del tratto.

Come nella giornata di ieri, questa mattina, la viabilità di Bolzaneto è completamente paralizzata in tutte le direzioni con ripercussioni in tutta la Valpolcevera.

Chiusi anche il bivio per chi dalla A12 è diretto in A7 verso Genova ovest ed il bivio della A7 da Genova ovest verso la A12.

Tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova si sono formati 2 km di coda.

La viabilità alternativa consigliata da Autostrade

A coloro che da Milano sono diretti a Genova si consiglia di utilizzare la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Gli utenti che da Genova sono diretti in A12 dovranno raggiungere la stazione di Genova Est tramite viabilità ordinaria.

Chi proviene da Genova Ovest ed è diretto a Genova Bolzaneto deve percorrere la viabilita’ ordinaria invece coloro che dalla A12 sono diretti verso Genova possono utilizzare le uscite di Genova est sulla stessa A12 oppure di Bolzaneto sulla A7.