Reggina-Genoa, Blessin: I ragazzi sono molto motivati

Blessin presenta il Monday Night del suo Genoa contro la Reggina al Granillo.

“Domani affrontiamo una buona squadra con ottime qualità in attacco. Del resto in questo campionato non esistono partite facili”.

“I ragazzi sono molto motivati e danno il massimo in ogni allenamento. Bisogna andare avanti su questa strada” ha aggiunto Blessin.

Sulla rivalità tra i due portieri, ha aggiunto di essere molto contento di avere due giocatori così forti: “è sempre una decisione difficile scegliere tra i due, Martinez ha avuto dei problemi ma è rientrato nel gruppo. Preferisco non dire altro”.

Il Genoa gioca per ultimo in questo turno ma al tecnico non interessano i risultati delle altre squadre che hanno giocato ieri e oggi. “Preferisco concentrarmi sui miei ragazzi. La serie B è molto equilibrata e non è mai scontato giocare e vincere facile. Noi dobbiamo dare sempre il massimo e sono convinto che possiamo vincere contro chiunque”.