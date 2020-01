Si informa la cittadinanza che domenica 5 Gennaio 2020 si svolgerà a Chiavari il mercato settimanale del venerdì dalle ore 7 alle ore 13.30

Viene così recupera la data annullata per allerta meteo del 20 dicembre 2019.

Ricordiamo che sarà in vigore il divieto di sosta in piazza della Torre, via Delpino, via Gagliardo sino all’intersezione con via Vinelli e via Botti.