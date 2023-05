Recco, vacanze ad Andalo in Trentino per over 65 anni

Vacanze ad Andalo in Trentino per over 65 anni, iscrizioni fino al 20 maggio dall’11 al 25 giugno, organizza il Comune di Recco.

E’ Andalo, in Trentino, la destinazione del soggiorno estivo per i pensionati residenti a Recco che la prossima estate vogliono trascorrere alcuni giorni di vacanza in montagna. Fino al 20 maggio è possibile iscriversi ai soggiorni dedicati alla terza età. Usufruirà di tariffe convenzionate ottenute dal Comune chi si iscriverà presso la Pro Loco di Recco, dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15.30 alle 18.

«Da molti anni sosteniamo l’iniziativa dei soggiorni estivi per gli anziani recchesi – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai servizi sociali Francesca Aprile – le vacanze in montagna costituiscono un periodo di relax e benessere per questa fascia di popolazione. Una vera opportunità per i cittadini meno giovani per trascorrere due settimane all’insegna della salute e dell’aria aperta, in compagnia e a tariffe modiche». ABov