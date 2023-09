Recco, spazio ai ragazzi in città: arriva la Consulta dei giovani

Recco. Spazio ai ragazzi per migliorare la città: arriva la “Consulta dei Giovani”.

Ragazzi lo sapete cos’è la “Consulta dei Giovani” a Recco? E’ un organismo, con un presidente e un consiglio direttivo, che rappresenterà le esigenze, le proposte e le aspirazioni non solo dei giovani recchesi ma anche dei ragazzi che studiano o fanno sport in città.

Un giovane tra i 14 e i 19 anni, ha una grande opportunità da cogliere: partecipare alla “Consulta dei giovani della Città di Recco”. Le adesioni sono aperte fino al 27 settembre; il modulo è sul sito del Comune.

Perché partecipare alla Consulta dei giovani? Chiediamo agli organizzatori. Perché è un modo per far sentire la propria voce, per contribuire al miglioramento della città, per confrontarsi con altri giovani, con le altre associazioni e con le istituzioni.

«Per il momento le richieste di adesione chiuderanno il 27 settembre per aver modo di creare un primo gruppo nella fascia adolescenziale. Poi il congresso sarà aperto a tutti coloro che vorranno iscriversi. Ne ho parlato ai ragazzi del Liceo Nicoloso, riscuotendo interesse. L’aspetto importante è dato dal fatto che non c’è il vincolo della residenza a Recco». Chiarisce l’assessore alle politiche giovanili Davide Manerba. Il regolamento dell’organismo è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale.

«E’ un importante traguardo – proseguono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore Manerba – con l’obiettivo di avvicinarci sempre di più ai ragazzi e avere un parere o confronto in modo mirato per poter dare vita a politiche giovanili sul territorio. L’organismo, inoltre, permetterà di rendere Recco una città più vivace in cui i giovani siano protagonisti nella partecipazione e nel cambiamento».

Come far parte della consulta? E’ semplice: basta compilare il modulo di adesione che è scaricabile dal sito del Comune di Recco e inviarlo entro il 27 settembre. Per saperne di più è possibile consultare il regolamento della Consulta dei giovani o chiamare l’Ufficio Pubblica Istruzione al n. 0185/7291251. ABov