Sono iniziati i lavori di rafforzamento del tratto di muro di contenimento, nella parte finale di via Nostra Signora del Fulmine in prossimità del Santuario omonimo in località Cutulo, frazione di Recco. Questo muro era esposto al rischio di potenziale crollo, determinando problemi di sicurezza e disagi sia la traffico di auto che per i cittadini abitanti della località.

Le segnalazioni di pericolo erano state dichiarate da più parti, ma la giunta comunale del sindaco Carlo Gandolfo precedentemente aveva avviato un piano di intervento che in questi giorni ha iniziato a concretizzarsi compatibilmente con il graduale superamento della fase di emergenza Covid19. Il costo dell’opera è di oltre 43mila euro e questi lavori consentiranno di mettere in sicurezza 17 metri lineari di muro.

Nelle perizie effettuate, i muri presentavano un’inclinazione piuttosto marcata. In circa sette settimane, questi i tempi di intervento previsti, oltre a tutte le opere necessarie per il consolidamento, la porzione di muro di sostegno sarà demolita e ricostruita con le stesse pietre a vista, una volta smontate e accantonate per il successivo utilizzo; anche la ringhiera posta sulla testa del muro sarà smontata e riutilizzata.

«Portiamo avanti un intervento che era urgente per ragioni di sicurezza e di decoro – fanno sapere il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – anche se, come ogni ente locale, abbiamo risentito delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria. L’intervento preso in carico e progettato nella seconda metà del 2019 è iniziato in questi giorni e potrà concludersi in poche settimane.» ABov