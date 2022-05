Recco, restyling marciapiede nelle piazze Nicoloso e Matteotti

Recco, restyling del marciapiede in piazza Nicoloso e in piazza Matteotti, lavori al via il 10 maggio.

Il cantiere per migliorare lo stato del marciapiede in piazza Nicoloso e piazza Matteotti, aprirà martedì 10 maggio. Attualmente il marciapiede e scivoli per disabili sono segnati da diverse depressioni, che rendono complicato il regolare camminamento. L’intervento riguarda il tratto del marciapiede compreso tra il civico 3 di piazza Nicoloso da Recco fino all’incrocio tra piazza Matteotti e via Ippolito d’Aste, per una lunghezza complessiva pari a 93 metri.

L’opera, affidata alla ditta C.E.M.A. di Chiavari, consiste nella posa di una nuova pavimentazione composta da lastre in pietra arenaria di colore grigio; un nuovo sottofondo in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata a maglia quadrata; l’importo complessivo dell’intervento è di 70mila euro.

«Il rifacimento del marciapiede in piazza Nicoloso e in piazza Matteotti è molto atteso dai residenti ed è diventata una necessità nel centro cittadino. Abbiamo inteso coniugare l’aspetto della rigenerazione urbana all’inclusione sociale rifacendo le tre rampe per i disabili, con la realizzazione dei raccordi laterali per facilitare la salita e la discesa dal marciapiede.

Proseguiamo nell’opera di miglioramento dei percorsi pedonali e della viabilità cittadina perché riteniamo che la manutenzione debba essere fatta in modo costante e diffuso». Commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo.