Trentadue coppie festeggiano le nozze d’oro, sedici quelle di diamante e due quelle di ferro nella città di Recco.

L’emergenza sanitaria ha impedito la tradizionale cerimonia che si svolge, dal 1993, in occasione dell’anniversario di matrimonio per coppie, residenti a Recco, che hanno raggiunto il traguardo dei 50, 60 e 65 anni di vita insieme. Anche se quest’anno l’iniziativa, con il pranzo presso uno dei ristoranti del Consorzio e la Santa Messa, non si è svolta in presenza a causa della pandemia, l’assessore Francesca Aprile conferma che appena i tempi lo permetteranno il momento conviviale, offerto dal Consorzio Recco Gastronomica, non mancherà.

A tutte le coppie è stata consegnata una pergamena e un bouquet di fiori. “Anche se a causa della pandemia la tradizionale cerimonia degli anniversari non si è svolta in presenza, quest’anno una pergamena è stata consegnata a casa a tutti coloro che hanno risposto alla lettera d’invito. Vogliamo far giungere a tutte le longeve coppie il nostro pensiero, per esprimere la riconoscenza della nostra città per la straordinaria testimonianza di speranza e fiducia mostrata attraverso il percorso di vita trascorso insieme dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alle tradizioni locali Francesca Aprile. Un ringraziamento va alla Pro Loco Recco per il consueto lavoro di organizzazione.

Ecco i nomi delle coppie che hanno raggiunto 70 anni di nozze: Giovanni Diena e Angiola Magnaghi; Marino Pini e Rosa Bersani.



60 anni di nozze

Rosa Giannettoni e Maria Ida Ferreccio; Giorgino Pozzo e Rosanna Demarchi; Eugenio Del Giudice e Angela Campo; Oriana Ferdani e Luciano Gabelloni; Nino Pinna e Franca Vivian; Eliseo Corazza e Regina Croce; Elio Demarchi e Rita Olcese; Silvio Bisso e Maria Risso; Giovanni Tortelli e Rosa Papa; Alfredo Molinetti e Vittoria Pibiri; Vito Ferrera e Rosa Vescina; Romano Picollo e Anna Zambito; Clotilde Galimberti e Andrea Medici; Giacomo Roggero e Annunziata Soffiantini; Francesco Picasso e Rita Fanelli;

Giuseppe Bozzo e Lina Gazzolo.



50 anni di Nozze

Giovanni D’Angeli e Amalia Gatto Bigio; Aldo Bertorello e Albina Oddone; Alessandro Della Valle e Albina Palombo; Roberto Secondin e Luigina Campise; Elia Turchi e Ilda Peripimeno; Giuseppe Masala e Vittorina Usai; Alessandro Giordano e Anna Serafini; Enrica Donati e Eraldo Oliva; Roberto Belfiore Roberto e Filippa Caserta; Vittorio Mezzano e Donatella Morelli; Antonio Mereu e Maria Rosa Cabona; Franco Petossi e Vincenzina Campanale; Giuseppe Minardi e Carla Elena Macchiavello; Maurizio Del Fante Maurizio e Gisella Errichiello; Giuseppe Nasca e Luisella Sanna; Italo Rossi e Rosa Pirrone; Anna Rita Mandras e Davide Traxino; Giuseppe Ravaioli Giuseppe e Caterina Storti; Risa Marra Rosa e Umberto Rutagliano; Giovanni Bortolazzi Giovanni e Maria Vittoria Cervetto; Giuseppe Raiola e Maria Teresa Schenone; Giulio Monte e Maria Luisa Ferro; Giovanni Binelli e Silvana Schiavi; Giuseppe Marsano e Bruna Garbarino; Gianfranco La Camera e Gabriella Bertoloni; Marco Daneri e Antonietta Mancini, Bruno Benvenuto e Ivana Cavezzi; Giorgio Bisso e Teresa Capurro; Alberto Martinelli e Franca Baldasso; Luigi Massone e M. Antonietta Bello; Vittorino Canevello e Carmen Pitto; Giuseppe Valle e Silvia Peluffo; Caterina Bozzo e Fiore Pasquale