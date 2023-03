Recco, muore una donna travolta da un’auto

Recco, auto investe una donna, in via Roma. La donna muore all’istante.

Una donna dell’eta di 91 anni è stata investita e sbalzata per diversi metri, morendo all’istante. L’auto che ha colpito la signora è una Fiat Panda bianca. L’ anziana signora è stata investita mentre attraversava la strada, ed era sulle strisce pedonali. L’ incidente mortale è avvenuto alle ore 14.20 in via Roma, in pieno centro a Recco, davanti alla profumeria Sbraccia.

E’ subito intervenuto il personale paramedico del 118 e i volontari della Croce Verde di Recco che hanno costatato il decesso della signora. Sul posto dell’incidente sono subito intervenuti la polizia urbana e carabinieri che hanno ascoltando testimoni e il conducente dell’auto investitrice cui è stata ritirata la patente, sequestrata l’auto e denunciato per omicidio stradale.

Il traffico è stato deviato in attesa del nulla osta per poter rimuovere la salma. Presente anche il sindaco di Recco Carlo Gandolfo. Due mesi fa nello stesso punto era stato investito un noto commerciante di Recco che ha riportato gravissimi traumi celebrali. ABov