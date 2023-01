Recco, migliorano le condizioni dei due pedoni investiti.

Le condizioni di salute di Sergio Pozzo dell’età di 66 anni, noto commerciante recchese, investito da uno scooter, stanno migliorando. L’incidente è avvenuto martedì 24 alle ore 19.30 in via Roma. Subito ricoverato all’ospedale di San Martino, dopo essere stato operato per rimuovere un ematoma alla testa, le condizioni di Pozzo sono in via di miglioramento.

Sonia Piaggio, 43 anni, estetista, vittima dell’incidente di ieri mattina 25 gennaio alle 6.30 circa in via Assereto a Recco stanno migliorando. Gli esami e raggi eseguiti all’ospedale di San Martino non evidenziano gravi lesioni o fratture.

Piaggio attraversava la strada sulle strisce quando è stata investita e finita sotto l’auto guidata un ottantenne di Camogli. La dottoressa del 118 per tranquillizzare la malcapitata e appurare le sue condizioni si infilata anch’ella sotto l’utilitaria. Il corpo della signora viene tirato fuori dall’incomoda posizione (sotto la macchina) ed dopo alcuni accertamenti avviata subito in codice rosso al ospedale di San Martino. ABov