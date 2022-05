Recco, inizio restyling muro di sostegno in via Verzemma

Recco, inizio restyling del muro di sostegno in via Verzemma: nei prossimi giorni partiranno i lavori.

Inizieranno nei prossimi giorni i lavori di ricostruzione di una porzione del muro di sostegno di via Verzemma. Lo annunciano il sindaco Carlo Gandolfo e l‘assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo:

«Ci sarà qualche disagio per la circolazione dei veicoli, ma l’intervento è necessario per salvaguardare la pubblica incolumità. L’impegno dell’amministrazione comunale si denota proprio grazie a cantieri come questo che puntano a risolvere i problemi concreti delle persone accrescendo la sicurezza territoriale e la qualità della vita».

I lavori, che saranno realizzati con una spesa di circa 85mila euro, sono necessari a causa dello svuotamento del terreno posto a valle di via Verzemma che ha provocato il restringimento della strada stessa. Per ripristinare la viabilità sarà realizzato un muro della tipologia a mensola che si svilupperà per una lunghezza di 18 metri. ABov