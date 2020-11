Recco: inizio restyling dell’area giochi di Lungomare Bettolo

I lavori di restyling dell’area giochi in Lungomare Bettolo sono iniziati in questi giorni. L’ opera di riqualificazione è pianificata nella salvaguardare integrale degli alberi presenti. Per queste piante sarà lasciato un’area permeabile sufficiente per non danneggiarli; invece, per fare la nuova pavimentazione anti-trauma, sarà fatta la rimozione di tutti i vecchi giochi e il relativo pavimento.

E’ stato lasciato nella sua vecchia sede solo il gioco combinato (giallo e blu) mentre verranno sistemati nell’area nuovi scivoli, altalene, dondoli, arrampicate, tunnel e giochi a molla. «L’area giochi, dunque, resterà inagibile per il tempo necessario al completamento delle opere: con un po’ di pazienza, avremo uno spazio dedicato ai più piccoli moderno, funzionale e soprattutto sicuro.

L’intervento è tra quei lavori di manutenzione ordinaria che hanno la finalità di rendere gli spazi verdi cittadini di nuovo luoghi realmente vivibili da tutti. Finita l’emergenza sanitaria le famiglie potranno ritrovare nelle attività ludiche dell’area giochi un valido supporto alla vita quotidiana di socializzazione dei bambini.»

Spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo. La spesa per la sostituzione dei giochi e della pavimentazione anti-trauma ammonta a un importo complessivo di circa 54mila euro. ABov