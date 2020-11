Genoa, Preziosi in visita alla squadra a Pegli

Avanti tutta verso la sfida di domenica alla Dacia Arena, sotto i riflettori già accesi dalla visita del presidente Enrico Preziosi, arrivato in mattinata al Centro Sportivo Signorini per seguire l’allenamento da cima a fondo, in compagnia del direttore sportivo Daniele Faggiano. E per rapportarsi con i vertici, il tecnico Maran e i giocatori tra uno scorcio e l’altro. Sul campo le operazioni stanno procedendo filate secondo i piani imbastiti dallo staff a inizio settimana. Le esercitazioni atletiche si accompagnano a quelle tecniche. In tavola già le infarinature degli schemi, nel corso della rituale partitella, che lieviteranno con l’avvicinarsi del match e il rientro dei nazionali, destinati a rilevare i Primavera presenti. Badelj ha già intrapreso la via del ritorno, gli altri seguiranno a ruota. A partire da giovedì si aggregherà Zapata, tornato negativo e sottopostosi in queste ore alle visite di idoneità.