Recco, inaugurato il nuovo deposito automezzi Amiu, nell’area, concessa dal Comune e contigua all’Ecocentro di via della Né.

Inaugurata questa mattina 19 aprile la nuova sede dell’unità organizzativa territoriale di Amiu. La sede sarà adibita ad uffici, deposito di automezzi e spogliatoio per il personale, a servizio della città di Recco. Il terreno edificabile contiguo al centro di raccolta di via della Né è stato concesso in comodato d’uso dal Comune ad Amiu. La concessione permettere lo spostamento da via Fieschi dell’unità organizzativa del gestore Amiu compreso le attività di raccolta di rifiuti urbani, lo spazzamento e altri servizi di igiene pubblica.

«Migliorare e ottimizzare il servizio di raccolta dei rifiuti era tra obiettivi che ci eravamo prefissati. – Commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin. – Con il trasferimento del deposito e parcheggio dei veicoli, gli abitanti di via Fieschi non dovranno subire più il disagio per i cattivi odori e i rumori provenienti dalla movimentazione dei mezzi pesanti. Il decoro e la vivibilità della città sono obiettivi condivisi».

L’area di pertinenza adiacente al centro di raccolta, dove Amiu ha dislocato i servizi e la logistica, è di circa 945 metri quadri. Il Comune di Recco ha recuperato la struttura di via Fieschi che destinerà ad altre finalità. Presenti all’inaugurazione Tiziana Merlino, direttore generale Amiu, ed Elena Battaglia, responsabile Amiu. ABov