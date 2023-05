Nell’ambito della Festa della focaccia a Recco

I bambini della scuola elementare imparano a preparare la prelibatezza gastronomica, assistiti da esperti focacciai. Sabato 27, ore 16, in piazza Nicoloso.

Torna “La Festa della Focaccia di Recco” e torna, dopo un’ assenza di tre anni dovuta alla pandemia, l’evento “piccoli focacciai”, domani sabato 27 maggio alle ore 16 in piazza Nicoloso.

Lo ha annunciato il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, nel corso della presentazione alla stampa, in sala della trasparenza a Genova, dell’evento gastronomico più atteso in tutta la Liguria e non solo. “Nello spazio dedicato in piazza del Comune, i più piccoli assistiti dagli esperti focacciai faranno esperienza della prima preparazione della focaccia con il formaggio.

Preparazione che verrà poi cucinata a casa rappresentando un momento di condivisione con la famiglia. Questo evento costituisce un momento di orgoglio per la nostra città, in quanto i focacciai, custodi della tradizione sono pronti a tramandarla ai bambini della scuola elementare” ha detto il primo cittadino di Recco.