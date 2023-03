Recco, Giunta Gandolfo: aiuto famiglie per costo dell’affitto

Recco, Giunta Gandolfo interviene a sostegno delle famiglie in difficoltà con il contributo al pagamento degli affitti.

La Giunta Gandolfo conferma e rafforza il proprio sostegno alle famiglie e alle persone in difficoltà nel pagamento delle spese di affitto dell’abitazione in cui vivono. La domanda andrà presentata, a partire da domani 7 marzo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 aprile 2023.

Torna il bando affitti e i cittadini in possesso dei requisiti richiesti, tra cui la residenza nel Comune di Recco e una certificazione Isee non superiore a 16.700 euro, potranno ottenere contributi fino a un massimo riconoscibile di 2.800 euro. L’ammontare del canone di locazione relativo all’anno 2021 non dovrà essere superiore a 7.800 euro.

«Mettendo a disposizione circa 130mila euro a favore delle famiglie in difficoltà con il pagamento degli affitti – sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai servizi sociali Francesca Aprile – abbiamo compiuto una chiara scelta politica in quanto abbiamo destinato risorse significative per combattere il disagio abitativo.

Se si leggono i bilanci comunali si può accertare che il settore dei servizi alla persona è in crescita in termini di spesa. La volontà di questa amministrazione è imprimere un orientamento preciso nelle scelte di bilancio, soprattutto a favore dei nuclei familiari che vivono un’emergenza economica».

Il bando prevede l’invio della domanda al Comune sul modello che potrà essere scaricato dal sito internet (www.comune.recco.ge.it) o ritirato presso il settore Servizi alla Persone, previo appuntamento telefonando al numero 0185/7291341, negli uffici di piazza Nicoloso.

Le domande potranno essere consegnate a mano all’ufficio protocollo o inviate via raccomandata o a mezzo PEC/e-mail ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.comune.recco.ge.it – protocollo@comune.recco.ge.it., a partire da domani 7 marzo, entro e non oltre le ore 12 del giorno 5 aprile 2023. ABov