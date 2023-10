Recco, giovani e lavoro: I. T. S. Turismo proroga all’iscrizione

Recco, giovani e lavoro: prorogate al 21 ottobre le iscrizioni ai corsi dell’Istituto Tecnico Superiore Turismo Liguria.

All’Istituto Tecnico Superiore Turismo Liguria ci sono 25 i posti disponibili per formare giovani tecnici per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali mediante le nuove tecnologie digitali e i social network.

Sono state prorogate al 21 ottobre le iscrizioni al corso ITS “Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali mediante le nuove tecnologie digitali e i social network”. Sarà un percorso di studi che fornisce le competenze necessarie per valorizzare il patrimonio di risorse – naturali e culturali – del territorio, sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie e dei social media.

«Un’opportunità e una sfida – afferma il sindaco Carlo Gandolfo – per tanti diplomati che vogliono arricchirsi con un’ulteriore percorso di studi. Negli ultimi anni abbiamo investito in promozione, programmazione, animazione del territorio. E si sta sviluppando una mentalità turistica nuova, a cui crediamo noi e credono gli operatori del settore. L’Istituto Tecnico Superiore, di cui il Comune di Recco è socio fondatore, rappresenta un’occasione di crescita per la città e di formazione per i giovani».

Il corso ha una durata di due anni, per un totale di 1.800 ore, di cui 800 di stage presso aziende del settore. I posti disponibili sono 25. Al termine del percorso, si conseguirà il diploma, riconosciuto a livello nazionale ed europeo. Il corso è completamente gratuito, grazie al cofinanziamento dell’Unione Europea.

Il tecnico superiore sarà in grado di pianificare azioni di promozione del territorio.

Dovrà definire modelli di business turistico basati sulle tecnologie digitali; di impostare campagne di marketing e promozione turistica; di valorizzare le strutture di accoglienza, anche e soprattutto in termini di sviluppo.

Per iscriversi, basta visitare il sito www.itsturismoliguria.it e scaricare la scheda bando con tutte le informazioni utili; per ulteriori chiarimenti, si può scrivere a info@itsturismoliguria.it. La Fondazione ITS – Turismo Liguria – Academy of Tourism, Culture And Hospitality, ha sede nella Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure. ABov