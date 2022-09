Recco, festa 8 settembre: lunedì si inaugura stand gastronomici

Lunedì 5 settembre si inaugura gli stand gastronomici dei Quartieri. I festeggiamenti per la Nostra Signora del Suffragio sono tutti pronti.

Recco si prepara a vivere la festa del 8 settembre in onore di Nostra Signora del Suffragio. In attesa delle serate dedicate ai fuochi, oggi alle ore 21 è in programma la scenografica accensione delle luminarie sul sagrato del Santuario.

Lunedì 5 settembre si inaugurano gli stand gastronomici dei Quartieri. Martedì 6 è in programma sul sagrato del Santuario il concerto della Filarmonica Rossini, diretta dal direttore Alessandro Balboni, con inizio alle ore 21.

«In questi giorni – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alle tradizioni locali Francesca Aprile – stiamo completando l’installazione delle luminarie e predisponendo gli ultimi dettagli per fare in modo che tutto funzioni alla perfezione in quanto, nei giorni clou della festa, Recco ospiterà decine di migliaia di presenze sul territorio. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla preparazione delle varie iniziative». ABov