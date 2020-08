Recco, Ecovan: Ultimo appuntamento per il ritiro rifiuti ingombranti

Ultimo appuntamento con l’Ecovan, sarà il 22 agosto dalle ore 8.30 alle 11, in piazza Ricina a Recco. Per l’appuntamento è previsto il camioncino utilizzato per conferire in maniera corretta rifiuti ingombranti e oggetti non dismessi.

L’Ecovan di Amiu costituisce una vera “isola ecologica” temporanea dove i cittadini, assistiti dagli operatori incaricati della gestione, possono liberarsi gratuitamente degli ingombranti e di piccoli elettrodomestici (massimo 5 pezzi). E’ possibile portare anche gli sfalci e i residui da potatura.

«L’appuntamento con l’Ecovan è un’occasione per i cittadini di disfarsi agevolmente di quei materiali che non devono essere assolutamente gettati nei cassonetti stradali ̶ ricordano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin ̶ abbandonare per strada rifiuti ingombranti, oltre a creare degrado urbano e deturpare il suolo pubblico, costituisce un comportamento scorretto per il quale sono previste consistenti sanzioni».

I rifiuti ingombranti possono essere portati direttamente al Centro di Raccolta di via della Né, aperto tre volte a settimana, con i seguenti orari: martedì e giovedì solo al mattino (orario 9/12); sabato sia al mattino sia al pomeriggio (orario 9/12 e 13.30/16.30).

Mentre il numero 010/8980800, che consente di prenotare il ritiro a domicilio degli ingombranti senza costi aggiuntivi per l’utenza, è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. ABov