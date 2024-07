Recco, consiglio comunale: il futuro della Pallanuoto

Consiglio Comunale della città di Recco: Il futuro della Pallanuoto.

Durante il secondo consiglio comunale, il Comune di Recco ha approvato l’assestamento generale, uno strumento cruciale per garantire gli equilibri di bilancio. Questo assestamento è avvenuto a seguito di una ricognizione delle dotazioni finanziarie assegnate ai responsabili dei singoli settori, evidenziando la necessità di implementare alcuni capitoli di spesa per perseguire gli obiettivi stabiliti dall’amministrazione.

Su proposta del sindaco Carlo Gandolfo, e con il solo sostegno della maggioranza, è stato approvato un finanziamento di 492.790,53 euro mediante l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione accertato nell’esercizio 2023. I fondi saranno destinati ai servizi alle persone, all’ambiente e alla manutenzione del territorio.

Il consiglio comunale ha anche preso atto dello schema di Documento Unico di Programmazione, predisposto dalla giunta e illustrato dal sindaco Gandolfo. Questo documento sarà aggiornato entro il 15 novembre 2024 e proposto al consiglio comunale per l’approvazione definitiva, precedendo la votazione del bilancio preventivo triennale 2025/2027.

Il ritiro del patron Gabriele Volpi ha reso precaria la situazione della società Pro Recco.

Archiviate le questioni di bilancio, l’attenzione si è spostata sulla situazione della Pro Recco Nuoto. L’improvviso disimpegno del patron Gabriele Volpi ha reso precaria la situazione della società. Rispondendo all’interpellanza dei consiglieri di opposizione Dario Capurro e Nicolò Fumagalli, il sindaco Gandolfo e il consigliere delegato Leonardo Baldineti hanno confermato le difficoltà attuali, ma hanno manifestato un cauto ottimismo per la prossima stagione agonistica, ipotizzando una squadra ridimensionata ma competitiva.

L’assemblea dei soci di Pro Recco Nuoto, prevista per il 2 agosto, dovrebbe fornire un quadro più chiaro. Intanto, l’assessore ai Lavori Pubblici, Sara Rastelli, insieme al sindaco Gandolfo, ha confermato l’obiettivo di riqualificare l’impianto natatorio di Punta Sant’Anna, con la Regione Liguria pronta a cofinanziare l’intervento. Se Pro Recco Nuoto dovesse confermare il disimpegno, un nuovo gestore, da individuare tramite gara pubblica, dovrà sostenere la quota di partecipazione attualmente attribuita a Pro Recco Nuoto.

Nel frattempo, l’assessore Giuseppe Rotunno ha dichiarato che il futuro dell’area ex Iml rimane incerto, in attesa di ulteriori sviluppi. Sul tema della piscina di Punta Sant’Anna, il gruppo consiliare Impegno per Recco (Andrea Brunelli e Ivana Romano) ha presentato un’interrogazione con risposta scritta, firmata dall’assessore Rastelli.

All’inizio della seduta, il sindaco Gandolfo e il consigliere delegato Gianni Paratore hanno consegnato un riconoscimento ai due olivicoltori di Recco, Paolo Isola ed Erminia Tubino, premiati nel prestigioso concorso del Comune di Leivi. ABov