Recco, la giunta approva il restyling del campo da rugby

Recco. La Giunta comunale approva il progetto esecutivo per il restyling del campo da rugby. L’ente Regione finanzia un contributo di 210mila euro.

L’ ente Regione Liguria – Settore Sport e Tempo Libero ha comunicato al Comune di Recco e alla Giunta Comunale di aver disposto la concessione di un contributo di 210mila euro per i lavori di messa a norma del campo da rugby comunale “Carlo Androne”.

Lo rende noto il sindaco Carlo Gandolfo puntualizzando:

«E’ un contributo economico significativo. Voglio ringraziare per questo impegno, e per l’apprezzamento che ha mostrato per le nostre progettualità, l’assessore regionale Simona Ferro, con la quale prosegue il lavoro in sinergia a sostegno del nostro territorio. Lo sport rappresenta un grande strumento di aggregazione e inclusione sociale per i giovani. Alla fine degli interventi avremo un impianto sportivo davvero funzionale e all’avanguardia».

Spiegano i consiglieri delegati agli impianti sportivi Sara Rastelli e allo sport Luigi Massone:

La somma stimata per il restyling è di 550mila euro. «Restituire lo stadio Androne a una fruibilità moderna ed efficiente, al pubblico e alla società sportiva per le attività della nostra squadra di rugby, che attualmente milita nella serie A del campionato nazionale, rappresenta un tassello fondamentale dell’azione amministrativa».

Il progetto, divenuto esecutivo con l’approvazione in Giunta, prevede la sostituzione dell’attuale tappeto sintetico, ormai esausto e consumato, con un nuovo sistema certificato che permetterà alla società sportiva dilettantistica “Pro Recco Rugby”, che lo utilizza, di riprendere tutte le attività in serenità e sicurezza.

Il manto di erba artificiale, infatti, sarà omologato recependo il Regolamento 22, prescritto dall’’organismo internazionale denominato World Rugby, e da quello nazionale FIR, che identifica gli standard di sicurezza minimi per l’attività sportiva. Sarà, inoltre, realizzato un idoneo impianto di irrigazione. ABov