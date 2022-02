Recco, asfaltatura delle strade comunali e potature di alberi. E’ in corso l’intervento in via Carbonara.

Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo comunicano che stanno proseguendo con regolarità, e secondo il programma stabilito, i lavori di asfaltatura delle strade comunali. In questi giorni si sta rifacendo il manto stradale in via Carbonara, l’intervento terminerà entro la metà della prossima settimana. La tranche di asfaltatura fa parte del progetto da 120mila euro approvato dalla Giunta comunale per il restyling del manto stradale nelle strade frazionali.

Successivamente saranno interessate dai lavori anche le restanti strade programmate: via Polanesi (dove è necessario realizzare anche il pozzetto di raccoglimento delle acque piovane), via Don Polleri e via dell’Alloro, mentre l’intervento è già stato completato in via Ansaldo, via Montefiorito, via Salvo D’Acquisto e via Ponti Romani,

«Proseguono i lavori per risanare le strade comunali – sottolineano il sindaco Gandolfo e l’assessore Peragallo – e per rispondere così alle situazioni di maggiore criticità, al fine di rendere più sicuro lo scorrimento del traffico e migliorare il decoro delle frazioni».

Recco, potature di alberi in tutta la città per la corretta manutenzione.

Sono in corso gli interventi di manutenzione previsti per la potatura delle piante ad alto fusto presenti sul territorio comunale di Recco. Le operazioni prevedono il contenimento e la sistemazione delle chiome di pini, platani, magnolie, canfore e lecci nel centro cittadino.

I lavori rientrano in quelli programmati dal Comune per la messa in sicurezza delle piante e proseguiranno nei prossimi giorni. L’intervento, affidato alla ditta Bio System di Chiavari, ha un impegno di spesa di 12mila euro. La manodopera comunale ha potato i tigli di piazzale Polanesi.

«Concluso a metà febbraio un significativo intervento sui filari di platani in via Pisa, la ditta affidataria sta ora lavorando in più zone del territorio comunale – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo – il nostro patrimonio verde va tutelato e curato ed è questa la stagione giusta per farlo.

Pertanto ringraziamo gli uffici che si sono impegnati in questa attività che ha anche carattere preventivo, per evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità». ABov